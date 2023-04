Zidane - Mourinho : Bras de fer musclé entre le PSG et le Qatar

Amadou Diawara

Pour pallier le futur départ de Christophe Galtier, qui serait prévu pour la fin de saison, Nasser Al-Khelaïfi pousserait en interne pour attirer Zinedine Zidane vers le PSG. Toutefois, le nom du Ballon d'Or 98 ne ferait pas l'unanimité en interne. En effet, certains membres de la direction du PSG préféreraient voir José Mourinho ou Marcelo Gallardo prendre place sur le banc parisien.

Hors de danger avant la trêve, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier serait désormais sur la sellette à cause de la défaite du PSG face à l'OL ce dimanche soir (0-1). Selon les informations de Rudy Galetti, lâchées via Tribal Football , les hautes sphères du PSG auraient décidé de se débarrasser de leur entraineur à l'issue de la saison.

Al-Khelaïfi pousse pour offrir Zidane au PSG

D'autres dirigeants du PSG préfèrent Mourinho ou Gallardo