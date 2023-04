Mercato : Le PSG doit-il tout plaquer pour Zidane ?

La rédaction

Le PSG a déjà enregistré huit défaites depuis le début de l’année 2023 et reste sur deux revers consécutifs au Parc des princes en Ligue 1. Une crise frappe le club de la capitale et la révolution semble être encore plus d’actualité avec une opportunité en or pour Zinedine Zidane. Le moment de grâce pour le Qatar ? C’est notre sondage du jour !

C’est la crise au PSG et il semble que la solution soit jugée de plus en plus critique par les hauts décideurs du Paris Saint-Germain. C’est notamment l’information communiquée par Le Parisien lundi soir qui va même jusqu’à dire qu’il n’y aurait à présent, plus aucune certitude en interne sur le cas Christophe Galtier et la continuité de l’entraîneur du PSG. Pire, alors que ses relations ne seraient plus au beau fixe avec Luis Campos, à la fois le coach et le conseiller football du PSG prendraient la porte en fin de saison en cas d’échec de la conquête de la Ligue 1.

Le PSG bloqué avec Galtier ?

Pour le moment, selon L’Équipe et Le Parisien , il n’y aurait pas encore de réel candidat à la succession de Christophe Galtier et surtout de disponible sur le marché des transferts. Que ce soit Julian Nagelsmann, Antonio Conte ou Zinedine Zidane, aucun ne serait emballé par une venue dans l’immédiat au PSG. Zinedine Zidane aimerait toujours prendre les rênes du Real Madrid après ses deux premiers passages, mais comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le lundi 3 avril, la priorité de Florentino Pérez est Jürgen Klopp au Real Madrid.

EXCLU : La priorité du Real Madrid ne s’appelle pas Zinedine Zidane… https://t.co/vyiQ0YI3lT pic.twitter.com/cVv2JwgTTq — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Zidane pas dans les petits papiers du Real Madrid, une chance à saisir pour le PSG ?