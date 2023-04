Mercato : Menace pour le retour de Zidane, il vide son sac

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane rêve d’un retour au Real Madrid bien que le PSG soit sur les rangs pour l’accueillir. Néanmoins, Jürgen Klopp, qui lui grille la priorité à Madrid, s’inquiète de sa situation à Liverpool.

La valse des entraîneurs continue cette saison et les deux derniers sacrifiés après Antonio Conte et Julian Nagelsmann sont Brendan Rodgers et Graham Potter, respectivement à Leicester et Chelsea jusqu’à ces dernières heures.

«Je n'aime pas le fait de devoir m'appuyer sur les succès passés»

De quoi permettre à Jürgen Klopp qui connaît une saison plus que délicate et loin des standards récemment posés par Liverpool ces dernières années, de se poser de sérieuses questions sur son avenir chez les Reds en conférence de presse. « L’éléphant dans la pièce de votre point de vue, est peut-être la raison pour laquelle je suis encore assis ici, dans ce monde de fou (sourire), le dernier homme debout ! C’est une semaine étrange… Conte, Nagelsmann et maintenant ces deux-là (Potter et Rodgers)… Je n'aime pas le fait de devoir m'appuyer sur les succès passés, mais je suis pleinement présent, nous devons régler ce problème.».

EXCLU : La priorité du Real Madrid ne s’appelle pas Zinedine Zidane… https://t.co/vyiQ0YI3lT pic.twitter.com/cVv2JwgTTq — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Direction le Real Madrid pour Klopp ?