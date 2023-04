Zidane - PSG : France 98 lui ferme la porte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Engouffré dans une crise sportive qui est en train de plomber sa fin de saison, le PSG fait l’objet de nombreuses spéculations. Le nom de Zinedine Zidane est évoqué avec insistance pour venir succéder à Christophe Galtier. Mais de son côté, l’entraîneur de l’OL Laurent Blanc apporte son soutien le plus total à son homologue actuel du PSG.

« Suis-je résigné ? Non. Vais-je me battre ? Oui. Je vais me battre, jusqu’au bout pour aller chercher ce titre. Il faudra évidemment avoir un autre comportement », lâchait Christophe Galtier dimanche soir après la nouvelle défaite concédée par le PSG face à l’OL (0-1), la huitième depuis le début de cette année 2023. L’entraîneur parisien s’efforce donc de rester serein quant à son avenir, même si la rumeur Zinedine Zidane se fait toujours plus pressante pour venir assurer sa succession au PSG la saison prochaine.

Zidane - PSG : Une décision est prise, le Qatar peut foncer https://t.co/BvJsN0hluc pic.twitter.com/NbTgwJ7DM3 — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

« Galtier va y arriver »

Laurent Blanc, l’entraîneur de l’OL, a tenu malgré tout à apporter son soutien à Christophe Galtier dimanche soir en conférence de presse : « Je pense que Christophe va y arriver mais c'est dur, parce cet environnement n'est pas facile et part dans tous les sens: la saison prochaine, le recrutement... on entend des choses. C'est difficile parce que la saison n'est pas terminée, il reste encore neuf matchs. Il faut être conscient que la saison n'est pas finie, il faut remotiver tout le monde, ce n'est pas facile. Mais Christophe va y arriver. L'orgueil des joueurs reprend à un moment le dessus. Il y a cette période un peu délicate et Paris y est. Mais ça va revenir », indique Blanc, qui est pourtant issu de la génération France 98 comme Zinedine Zidane.

Blanc décortique le souci au PSG