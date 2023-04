Fiasco au PSG, il prend position dans ce dossier brûlant

Arnaud De Kanel

Avec la nouvelle défaite du PSG face à Lyon, Christophe Galtier se retrouve encore un peu plus fragilisé. Son départ est réclamé par certains supporters. Pour autant, il ne veut pas rendre les armes. Thierry Henry est plutôt de cet avis et estime que les dirigeants devraient lui laisser «du temps».

Le fiasco continue pour le PSG, battu pour la 8ème fois depuis le début de l'année 2023. Avec ce nouveau revers, Christophe Galtier est encore plus menacé pour son avenir bien que le Qatar lui fasse confiance comme nous vous l'avions révélé. Les supporters réclament sa tête mais Thierry Henry veut le voir rester pour qu'il tente d'imposer sa patte.

«Je n’aime pas voir des coachs à qui on ne donne pas de temps»

« Je suis toujours dans l’optique où il faut laisse le temps au coach pour pouvoir mettre les choses en place. Maintenant, dans les grands clubs et dans certains championnats, t’as pas trop le temps. Je n’aime pas voir des coachs à qui on ne donne pas de temps. Regardez Arteta avec Arsenal. Il a connu deux années noires et maintenant il va reporter le titre », a rappelé Thierry Henry sur Prime Vidéo . L'ancien meilleur buteur des Bleus relève que Galtier connait la même situation que ses prédécesseurs. Il plaide pour que l'entraineur parisien reste mais concède que ce sera très compliqué pour lui.

«J’aimerais le voir rester pour qu’il impose sa patte»