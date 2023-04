C’est la crise au PSG, le fiasco est légendaire

La rédaction

Le PSG s’est incliné dimanche soir face à Lyon (0-1) et ne s’est clairement pas rassuré dans sa conquête du 11ème titre de champion de France. Arrivé cet été sur le banc parisien, Christophe Galtier connaît une 1ère saison compliquée à Paris, alors que son équipe est la pire depuis l’ère QSI sur de nombreux aspects.

Le PSG n’a pas été à la hauteur des attentes cette saison. Outre des résultats en dents de scie, le contenu, ainsi que l’attitude proposée par la formation de Christophe Galtier inquiète. Et pour cause, le club parisien a connu 7 entraîneurs depuis l’arrivée du fond d’investissement qatari (QSI), et aucun n’a fait pire que l’entraîneur actuel. Pas aidé par un effectif plus ou moins limité, l’ancien entraîneur du LOSC bat des records au PSG, mais pas les bons. Son avenir sur le banc parisien, lui, est chaque jour un peu plus au centre des débats.

Le PSG version Galtier dans une spirale de défaites

Au lendemain de la défaite parisienne à domicile face à l’OL (0-1), le constat est alarmant. Jamais le PSG sous l’ère QSI n’aura connu 2 défaites d’affilée sans inscrire le moindre but. De plus, Christophe Galtier a connu ce dimanche, sa 8ème défaite sur l’année civile 2023. Une statistique affligeante par rapport aux standards parisiens, d’autant qu’un tel nombre de défaites en seulement 18 matchs n’était plus arrivé dans la capitale depuis 2001, soit 10 ans avant l’arrivée des Qataris à Paris. Seul Antoine Kombouaré, premier coach en place lors du tout début de QSI, possède un ratio de défaites plus élevé que Christophe Galtier (21,43 % pour Kombouaré, 19,51 % pour Galtier).

Galtier à la traîne défensivement, malgré de nombreux buts inscrits

Mais c’est véritablement défensivement que l’entraîneur actuel du PSG est le moins bon par rapport à ses prédécesseurs. En effet, sous Christophe Galtier, le club parisien concède en moyenne 1 but par match. Ce dernier est le premier à atteindre ce stade du but encaissé par rencontre. Le PSG de Laurent Blanc, 1er dans ce domaine, n’en encaissait que 0,68 par exemple, suivi de 0,74 pour Unaï Emery, et de 0,82 pour Carlo Ancelotti. En revanche, le bilan offensif de Galtier est le 3ème meilleur avec 2,43 buts inscrits par match en Ligue 1, derrière les 2,51 d'Unaï Emery, puis des 2,67 de Thomas Tuchel.