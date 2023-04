Messi en pleine galère, le PSG lâche une accusation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la nouvelle prestation plus que délicate de Lionel Messi dimanche soir au Parc des Princes lors de la défaite contre l'OL (0-1), Christophe Galtier estime que c'est aussi et surtout aux autres d'en faire plus afin que tout ne dépende pas de Kylian Mbappé et Lionel Messi au PSG.

Sa première partie de saison avait laissé augurer de très belle chose. Mais depuis le retour de la Coupe du monde, Lionel Messi n'est que l'ombre de lui-même. Sa prestation dimanche soir lors de la défaite contre l'OL (0-1) confirme que l'Argentin traverse une période plus que compliquée au PSG. Néanmoins, il peut toujours compter sur le soutien de Christophe Galtier qui refuse d'envisager de laisser Lionel Messi sur le banc, qu'il juge trop important dans les moments décisifs.

«Les sifflets sont durs»

« Je les trouve durs. On attend que Leo et Kylian (Mbappé) débloquent les situations. Leo est notre animateur, donc il tente beaucoup et a automatiquement beaucoup de déchets. Mais autour de Leo, il faut un dépassement de fonction des joueurs. On ne peut pas tout attendre de Leo et Kylian », confie l'entraîneur du PSG devant les médias avant d'assurer que c'est aussi aux autres d'en faire plus pour redresser la barre.

«C’est aussi aux autres de faire plus pour amener plus de danger»