Mbappé : Image totalement insolite, Twitter s’enflamme

Avant d’affronter l’OL, Kylian Mbappé a rencontré un groupe d’ultras du PSG qui fêtait son 15ème anniversaire. L’attaquant du club de la capitale en a profité pour parler avec eux. Mbappé a surtout été filmé avec un engin pyrotechnique en train de chanter avec les supporters, ce qui affole les fans parisiens sur Twitter.

Encore une saison étincelante pour Kylian Mbappé. Meilleur buteur du PSG, l’attaquant français est l’une des rares éclaircies dans cet exercice difficile pour le club de la capitale. Si certains joueurs peuvent être en froid avec le public du Parc des Princes, notamment Lionel Messi et Neymar, Kylian Mbappé est lui le chouchou.

Mbappé présent auprès des supporters

Présent auprès d’un groupe d’ultras qui fêtait son 15ème anniversaire, Mbappé a lâché un message fort : « Je parle aussi au nom de tous les joueurs, de tout le club, ceux qui n’ont pas pu venir, pour vous témoigner toute l’importance que vous avez pour nous. On ne peut pas toujours le manifester malheureusement. On aimerait faire plus, on peut faire toujours plus mais, voilà ».

Sa c’est un joueur qui aime le club Merci Kylian 🔴🔵 pic.twitter.com/4ptGo6wctj — G7⚜️ (@Gianninho_) April 2, 2023

Mbappé fait le show !