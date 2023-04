Le PSG lui met la pression, le danger va débarquer

La rédaction

Cet hiver, le PSG a envoyé Keylor Navas en prêt à Nottingham Forrest. Un départ qui était censé libéré Gianluigi Donnarumma et l'affirmer un peu plus comme le gardien numéro 1 du club de la capitale. Le fait est que l'Italien continue de décevoir et la direction parisienne devrait lui mettre la pression à l'avenir. Et si Navas était utilisé pour cela ? Le Costaricain doit revenir cet été.

Les supporters parisiens semblent déjà regretter le départ de Keylor Navas. Au moins, l'ancien gardien du Real Madrid avait le mérite de rassurer la défense et il apportait des certitudes. Gianluigi Donnarumma ne parvient pas à prendre l'ampleur qu'il devait prendre, au bout de sa deuxième saison dans les buts du PSG.

Un jeu au pied catastrophique

Ce qui frappe aux yeux, c'est le jeu au pied de Gianluigi Donnarumma. Dans le football moderne, on sait à quel point le gardien devient important. Plus qu'un dernier rempart, c'est devenu le premier relanceur. Conscient de cette lacune, le gardien du PSG ne parvient pas à la corriger. D'ailleurs, selon L'Équipe , Christophe Galtier se serait montré particulièrement étonné de son faible jeu au pied et sa mauvaise lecture de la profondeur...

Navas revient

Gianluigi Donnarumma devait se sentir libéré depuis le départ de Keylor Navas pour l'Angleterre mais il n'en est rien. Le gardien de Nottingham Forrest, club dans lequel il est prêté jusqu'à la fin de la saison va de toute façon revenir en juin. Christophe Galtier annonçait déjà préparer la saison prochaine et le problème des gardiens risque d'être en haut de sa liste...