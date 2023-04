«La débandade», il prédit le pire pour le PSG

La rédaction

Le PSG entame ce dimanche soir face à Lyon, son sprint final vers le 11ème titre de champion de France de l’histoire du club. Malgré la saison décevante, les hommes de Christophe Galtier semblent bien conscients de l’importance de cette rencontre. Mais selon Daniel Riolo, les Parisiens risquent gros face à l’OL d’un certain Laurent Blanc.

En s’imposant ce dimanche face à l’OL, le PSG se rapprocherait un peu plus du désormais seul objectif de la saison. Ce 11ème titre de champion de France, permettrait aux Parisiens de dépasser le record co-détenu avec l’ASSE. Mais la victoire ce samedi du RC Lens sur la pelouse de Rennes (0-1), fait que le club parisien n’a désormais plus que 6 points d’avance sur les Lensois. De plus, la forme récente de la formation de Christophe Galtier, ne laisse que peu de place à l’optimisme.

Le PSG le vire, les regrets sont immenses https://t.co/gavwss7Hmd pic.twitter.com/rJFBH9pLcv — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

« Ça va être les vacances », Riolo prévient le PSG

« Franchement, pour moi, le PSG ça va être les vacances » , a déclaré Daniel Riolo pour RMC. « Ça va être comme l’année dernière, et ça sent la débandade. Arrêtez de me dire « Ah ouais ? », vous n’avez pas vu contre Rennes ce qu’il s’est passé ? T’oublies Rennes ? T’oublies Toko-Ekambi ? ».

Un PSG en méforme

Avant la trêve internationale, le PSG avait sombré à domicile face à Rennes (0-2). Lors du déplacement à Lyon au match aller en septembre dernier, les Parisiens s’étaient seulement imposés 0-1 grâce à un but de Lionel Messi. Mais depuis, la dynamique parisienne n’est plus la même…