Coup dur au PSG, nouveau calvaire pour cette star ?

La rédaction

Le PSG recevra l'Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 29ème journée de Ligue 1. L'occasion pour Laurent Blanc de retrouver pour la première fois le Parc des Princes depuis qu'il est parti du PSG, en 2016. Mais le Paris Saint-Germain devra faire sans l'un de ses meilleurs défenseurs cette saison : Sergio Ramos, forfait. Si on est loin de la cascade de blessures qu'avait connu le club face à Rennes il y a deux semaines, cette absence est un coup dur pour Christophe Galtier.

Le calvaire continue pour Christophe Galtier qui ne pourra toujours pas compter sur un groupe au complet, si on enlève Neymar qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. L'entraîneur du PSG ne pourra pas aligner son défenseur le plus utilisé cette saison avec Marquinhos (35 matchs chacun), Sergio Ramos. Une blessure, qui, on l'espère pour l'Espagnol et le PSG, ne refera pas tomber Sergio Ramos dans une spirale infernale de blessures comme il avait connu l'année dernière.

33 matchs manqués l'année dernière

Le défenseur espagnol Sergio Ramos était arrivé au PSG lors de l'été 2021 avec une blessure au mollet qu'il a difficilement réussi à soigner. Le champion du monde 2010 avait manqué 33 matchs avec la tunique rouge et bleue. De quoi largement remettre en question son niveau physique, lui qui est âgé de 37 ans. Mais cette saison, il avait été épargné par les blessures mais il vient de rechuter...

Ramos forfait contre Lyon