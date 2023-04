Lionel Messi va rendre fou le PSG

La rédaction

Alors que le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 29ème journée de Ligue 1, l’avenir du trio de vedettes offensives parisiennes n’est pas assuré pour la saison prochaine. Si Kylian Mbappé est bien la figure de proue de ce projet parisien, Neymar inquiète de par sa grosse blessure, tandis que l’avenir de Lionel Messi semble destiné à un retour au FC Barcelone. Un feuilleton qui pourrait s’inscrire dans la durée…

Lionel Messi restera-t-il parisien la saison prochaine ? Si le 18 février dernier, le 10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG souhaitait prolonger le contrat de l’Argentin, les rumeurs d’un possible retour de ce dernier en terres catalanes ont depuis, pris de l’ampleur. Au point où les déclarations à ce sujet se multiplient, que ce soit de la part des joueurs du club Blaugrana eux-mêmes, ou bien de l’entraîneur et ancien coéquipier de la Pulga , Xavi.

Vers une grosse bataille pour l’avenir de Lionel Messi

Ces derniers jours, l’intérêt du Barça pour son ancienne gloire se fait désormais ressentir, et les dirigeants catalans ne semblent plus se cacher. Mais le PSG n’a pas renoncé à prolonger son numéro 30, avec qui le club parisien avait pour rappel, un accord verbal pour une prolongation d’un an en décembre dernier. L’Argentin lui, n’a pas encore pris de décision sur son avenir.

Un long feuilleton Messi en approche