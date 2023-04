Mbappé explose tout, les incroyables comparaisons

Thibault Morlain

A seulement 24 ans, Kylian Mbappé est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs, si ce n’est le meilleur actuellement pour certains. Avec le PSG et l’équipe de France, le crack de Bondy ne cesse d’impressionner et forcément, les comparaisons vont bon train. Patrice Evra n’a d’ailleurs pas manqué de faire le rapprochement entre Mbappé et deux légendes du football.

Où s’arrêtera Kylian Mbappé ? Aujourd’hui au PSG, l’international français n’en finit plus d’affoler les compteurs et il est déjà annoncé comme le successeur logique de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur le toit de la planète football. Mbappé impressionne le monde entier et Patrice Evra a d’ailleurs été choqué de ce qu’il a pu voir du numéro 7 du PSG.

« Ça m’a rappelé Ronaldo, le Brésilien »

Au micro de RMC , Patrice Evra s’est rappelé de la foie où il a vu jouer Kylian Mbappé lors de Manchester United-PSG. « Je ne me fais pas de soucis pour Kylian, il a la tête sur les épaules, une personnalité incroyable. C’est un extra-terrestre. J’avais vu un match Manchester United-Paris à Old Trafford. Juste sur une accélération, ça m’a rappelé Ronaldo le Brésilien, El Phenomeno. C’est un monstre ! », a alors lâché l’ancien joueur des Red Devils.

« Il a plus la personnalité de Cristiano »