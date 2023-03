Panique au PSG, Mbappé va faire une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son avenir reste incertain à un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé aurait prévu de s'entretenir avec la direction du PSG à la fin de la saison afin d'annoncer son intention de partir. Et si le club parisien devrait le retenir cet été, il ne pourra en revanche rien faire en 2024...

C'est reparti pour un tour. L'accalmie autour du feuilleton Mbappé n'aura été que de courte durée. Et pourtant, en fin de saison dernière, l'attaquant français avait décidé de prolonger son contrat au PSG jusqu'en 2025. Mais quelques semaines plus tard, une première information changeait totalement la donne à savoir que le crack de Bondy n'avait finalement prolongé que pour deux saisons, soit jusqu'en 2024. La troisième saison est donc en option et surtout, à la discrétion de Kylian Mbappé, qui est le seul à pouvoir l'activer.

Surprise sur le mercato, le PSG veut refaire un coup à la Mbappé https://t.co/DE1g9F8Ki1 pic.twitter.com/nCg9LS5JeF — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

Mbappé aurait demandé une réunion au PSG

Et selon les informations de AS , la décision est déjà prise. En effet, le média madrilène, qui cite de sources proches du joueur, révèle que Kylian Mbappé a d'ores et déjà demandé de rencontrer ses dirigeants à l'issue de la saison. Et il devrait en profiter pour annoncer son souhait de quitter le club ! Cet été, le PSG s'y opposera, mais dans un an, le club de la capitale sera impuissant puisque l'attaquant sera le seul à pouvoir décider s'il active ou non l'option pour une saison supplémentaire.

Le Real Madrid attend toujours Mbappé