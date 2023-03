Il affole le mercato et le PSG, une révélation tombe

La rédaction

Très en vue cette saison en Allemagne, mais également lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Randal Kolo Muani attire de nombreux cadors européens. Parmi ces derniers, le PSG espère pouvoir attirer le joueur afin d’en faire un coéquipier de luxe pour Kylian Mbappé la saison prochaine. Mais l’attaquant formé et révélé au FC Nantes aurait pu rejoindre l’OL alors que son contrat expirait en juillet 2022.

Lancé en professionnel par Vahid Halilhodzic en novembre 2018, Randal Kolo Muani a connu en l’espace de quelques années, une ascension fulgurante. Prêté lors de l’exercice 2019/2020 à Boulogne-Sur-Mer, l’attaquant français s’est ensuite affirmé avec le FC Nantes avant de signer libre de tout contrat à l’Eintracht Francfort l’été dernier. Depuis, ce dernier est fortement courtisé par le PSG ou encore Manchester United.

L’OL et Juninho souhaitaient recruter Randal Kolo Muani

Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais de 2019 à 2022, Juninho n’était pas insensible au charme du joueur lorsqu’il évoluait encore à Nantes. À l’époque, Randal Kolo Muani était un attaquant prometteur de Ligue 1, mais loin de son explosion d’aujourd’hui. Présent dans l’émission Rothen s’enflamme , la légende brésilienne de l’OL raconte : « La polyvalence, la puissance, l’envie de défendre, de se battre pour l’équipe. C’est un compétiteur. Il fallait travailler un peu plus techniquement pour être meilleur. C’est un profil de joueur agréable à avoir, c’est ce qui m’a marqué. Il nous faisait toujours mal quand il jouait contre nous », déclare Juninho avant de poursuivre : « Il n’a pas voulu venir, c’est la vérité, explique Juninho. Il a choisi Francfort. J’ai parlé une fois avec lui et plusieurs fois avec son agent qui est aussi très gentil. En Allemagne, certains joueurs ont des primes par point. Certains joueurs peuvent gagner 20 ou 30% de plus s’ils jouent tel ou tel match. Je pense que ça a aussi pesé » .

Juninho comprend parfaitement la progression de Kolo Muani