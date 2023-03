Le PSG dégaine une offre surprenante, c'est risqué

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, comme Lionel Messi, Sergio Ramos est toujours en plein doute pour son avenir. Et pour cause, s'il se sent bien à Paris, l'Espagnol est toutefois déçu de l'offre du PSG qui lui aurait demandé de revoir son salaire à la baisse.

Dans trois mois, Lionel Messi et Sergio Ramos ne seront officiellement plus des joueurs du PSG, sauf d'ici là un accord pour une prolongation est trouvé. Et pour cause, leurs contrats s'achèvent le 30 juin, et un accord avec l'une ou l'autre des deux stars semble encore très loin d'aboutir.

En plein scandale, le boss du PSG reçoit un énorme soutien https://t.co/GaWa90v6pi pic.twitter.com/JwA1K4OuNP — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

Le PSG veut réduire le salaire de Ramos

Et pourtant, le PSG est visiblement passé à l'action. Selon les informations de MARCA , le club de la capitale a ainsi dégainé une première offre de prolongation d'une saison pour Sergio Ramos assortie d'un salaire revu à la baisse. D'après L'EQUIPE , l'Espagnol touche actuellement 791 600€ bruts par mois. Mais le club de la capitale ambitionne de réduire sa masse salariale.

Ramos hésite encore pour son avenir

Par conséquent, alors que René Ramos, frère et agent de l'ancien capitaine du Real Madrid, s'est rendu à Paris, le flou règne toujours. Auteur d'une saison convaincante, Sergio Ramos souhaite rester dans un club compétitif, mais acceptera-t-il de le faire en réduisant son salaire ?