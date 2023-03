Messi - PSG : La réunion secrète qui va rendre fou le Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Lionel Messi tarde à prolonger son contrat avec le PSG, le FC Barcelone ne cache plus sa volonté de rapatrier le Champion du monde à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. D'ailleurs, le père de La Pulga aurait rencontré Joan Laporta, preuve que les relations entre les deux parties se sont réchauffées.

L'avenir de Lionel Messi est toujours au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'Argentin n'a toujours pas prolonger au PSG et plus le temps passe, plus il semble s'éloigner du club de la capitale.

Réunion secrète entre Jorge Messi et Joan Laporta

Une situation qui ne passe évidemment pas inaperçue du côté du FC Barcelone où le retour de Lionel Messi semble désormais faire partie des priorités. A tel point que selon les informations de Mundo Deportivo , la hache de guerre est enterrée entre Joan Laporta et le clan Messi. En effet, Jorge Messi, le père du septuple Ballon d'Or, aurait récemment rencontré le président du Barça dans un hôtel de la capitale catalane. Une réunion qui aurait duré environ 30 minutes et durant laquelle les deux hommes ont notamment évoqué le meilleur moyen de rendre hommage à Lionel Messi à Barcelone. Et pour Joan Laporta, cela passe par un retour de l'Argentin dans son club de toujours.

«Les portes du Barça lui seront toujours ouvertes»