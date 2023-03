Mbappé l’attend au PSG, une star de Deschamps le snobe

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani figurerait dans les petits papiers du PSG dans le cadre du mercato estival à venir et notamment pour combler Kylian Mbappé. Pour autant, l’attaquant de l’équipe de France aurait à coeur de poursuivre à Francfort au moins jusqu’à l’Euro.

Didier Deschamps a lancé Randal Kolo Muani dans le grand bain de l’équipe de France lors du Mondial au Qatar. L’attaquant de l’Eintracht Francfort a inscrit le deuxième but des Bleus face au Maroc en demi-finale (2-0) et a été l’élément déclencheur de la révolte des champions du monde 2018 en finale face à l’Argentine. Il était même à deux doigts de devenir le héros national si Emiliano Martinez n’avait pas repoussé sa demi-volée au bout des prolongations.

«Nous n'avons pas l'intention de céder Randal Kolo Muani cet été»

Ses performances avec l’Eintracht Francfort et en équipe de France sont telles que sa cote a considérablement grimpé sur le marché des transferts. Au point où Kylian Mbappé serait friand de son arrivée au PSG, les dirigeants parisiens ayant coché son nom dans leur short-list pour cet été. A l’instar de nombreux clubs européens et notamment en Premier League. Pour autant, Randal Kolo Muani n’est arrivé à Francfort qu’à la dernière intersaison et son transfert n’est pas d’actualité selon le directeur sportif du club allemand Markus Krosche. « En principe, nous n'avons pas l'intention de céder Randal Kolo Muani cet été après seulement un an passé chez nous. Le battage médiatique autour de lui est toutefois compréhensible et tout à fait normal. Il l'a bien mérité après ses superbes performances. Nous voulons continuer à travailler avec lui et ne pas le vendre obligatoirement. Une saison supplémentaire chez nous lui ferait certainement du bien ».

Pour satisfaire Mbappé, le PSG doit faire une folie https://t.co/uALYOwscZA pic.twitter.com/33sxQ4CzOo — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Kolo Muani compte rester à Francfort au moins jusqu’à l’Euro 2024