C’est confirmé, le PSG se fait recaler pour un pote de Mbappé

Thomas Bourseau

Dans le viseur du PSG pour notamment satisfaire Kylian Mbappé qui attendrait l’arrivée d’un attaqua nt, Randal Kolo Muani fait vibrer un bon nombre de clubs en Europe. Cependant, l’Eintracht Francfort a fermé la porte à son départ cet été.

Officiellement nommé conseiller football du PSG le 10 juin 2022, soit peu de temps après l’officialisation de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Luis Campos aurait notamment eu pour mission de recruter un attaquant de pointe autour duquel Mbappé aurait pu tourner. Cependant, malgré diverses pistes activées comme Robert Lewandowski ou encore Gianluca Scamacca, seul Hugo Ekitike a déposé ses valises au PSG où il peine à faire son trou.

Au PSG, on pense à Kolo Muani pour combiner avec Mbappé

Kylian Mbappé attendrait toujours la venue d’un attaquant de pointe et pour ce faire, Luis Campos songerait à Randal Kolo Muani, international français et compère d’attaque de Mbappé en équipe de France. Et alors qu’il n’est arrivé que l’été dernier à l’Eintracht Francfort, Kolo Muani ne dispose pas d’un bon de sortie à en croire le directeur sportif du club allemand.

Viré par le PSG, c’est la chute libre https://t.co/ZRJnk5SNxf pic.twitter.com/2qARsGtAzR — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

«Nous n'avons pas l'intention de céder Randal Kolo Muani cet été»