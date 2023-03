Pour satisfaire Mbappé, le PSG doit faire une folie

Thomas Bourseau

Après avoir mis le feu dans la défense argentine en finale de la Coupe du monde, Randal Kolo Muani ferait de même sur le marché des transferts. Le PSG songerait à le recruter afin de combler Kylian Mbappé notamment. Cependant, lors du prochain mercato, seule une offre colossale inciterait l’Eintracht Francfort à vendre l’international français.

Le 21 mai 2022, Kylian Mbappé s’avançait sur la pelouse du Parc des princes accompagné de son président Nasser Al-Khelaïfi afin d’annoncer sa prolongation de contrat au PSG jusqu’en juin 2025 au nez et à la barbe du Real Madrid qui lui avait pourtant déroulé le tapis rouge. Au cours des discussions au sujet de la prolongation en question, Mbappé se serait vu promettre du lourd sur le marché des transferts avec notamment le recrutement d’un attaquant de pointe autour duquel il aurait pu tourner.

Pour combler Mbappé au PSG, Campos penserait à Kolo Muani

Cependant, seul Hugo Ekitike a déposé ses valises au PSG dans ce secteur de jeu depuis la prolongation de Kylian Mbappé. De quoi en coulisse agacer le principal intéressé qui a fait part par deux fois de son insatisfaction cette saison quant à son rôle occasionnel de pivot. Pour remédier à cette situation, le conseiller football du PSG, en la personne de Luis Campos, songerait entre autres à Randal Kolo Muani selon L’Equipe , compère d’attaque de Mbappé en équipe de France.

Francfort n’ouvrira cet été la porte à un transfert de Kolo Muani qu’en cas d’offre hors marché