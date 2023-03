Coup de théâtre sur le mercato, Zidane et le PSG vont enrager

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OL, Rayan Cherki a alerté le PSG, qui a tenté le tout pour le tout pour le recruter lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, le club de la capitale pourrait se casser une nouvelle fois les dents sur ce dossier cet été, et ce, parce que le crack de 19 ans serait proche d'une prolongation jusqu'en 2025.

Alors que Pablo Sarabia a rejoint Wolverhampton, le PSG s'est activé cet hiver pour lui trouver un remplaçant. Ayant jeté son dévolu sur Rayan Cherki, le club de la capitale a fait tout son possible pour boucler son transfert, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, l'OL de Jean-Michel Aulas s'est montré intransigeant, fermant totalement la porte à un départ de sa pépite de 19 ans.

Rayan Cherki prolongé automatiquement si...

Lors du prochain mercato estival, le PSG devrait revenir à la charge pour Rayan Cherki. Toutefois, la direction parisienne pourrait se frotter à Zinedine Zidane sur ce dossier. Dans le viseur du PSG pour la potentielle succession de Christophe Galtier - qui sera menacé s'il ne remporte pas la Ligue 1 cette saison d'après Le 10 Sport - le Ballon d'Or 98 serait un grand fan de Rayan Cherki. A en croire les dernières indiscrétions de Defensa Central , Zinedine Zidane privilégierait un retour au Real Madrid. Et si son rapatriement à la Maison-Blanche se concrétisait, le technicien français devrait faire tout son possible pour recruter Rayan Cherki. Toutefois, le crack de 19 ans pourrait échapper à tout le monde à l'intersaison.

Laurent Blanc a l'avenir de Rayan Cherki entre ses mains