PSG : Messi défie le Qatar, ça va mal finir

L'avenir de Lionel Messi est déjà un sujet majeur au PSG puisque son contrat s'achève le 30 juin et du côté du Qatar, on semble avoir l'intention de conserver le champion du monde. Cependant, la réciproque ne serait pas totalement vraie et l'Argentin serait toujours très exigeant, ce qui pourrait le pousser au départ.

Auteur d'une première partie de saison très aboutie, Lionel Messi en a profité pour surfer sur sa dynamique et réaliser une Coupe du monde brillante qui lui a permis de décrocher la troisième étoile de l'Argentine. Néanmoins, depuis son retour du Qatar, La Pulga n'est plus que l'ombre d'elle-même ce qui sème le doute sur son avenir au PSG alors que son contrat s'achève en juin prochain.

Messi en feu, l’Argentine hallucine et tacle le PSG https://t.co/XiSdtFCcZo pic.twitter.com/eJOMIcUytQ — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Le PSG veut prolonger Messi

Néanmoins, selon les informations de L'EQUIPE , cela n'aurait pas refroidi le PSG qui veut toujours prolonger Lionel Messi. Malgré son rendement décevant depuis le début de l'année, l'international argentin participe à développer la marque du club à travers le monde, ce qui reste très important pour le Qatar.

Messi refuse de baisser son salaire