Révolution à Paris, le PSG reçoit une candidature surprise

Thomas Bourseau

Une fois encore tenu en échec en Ligue des champions, le PSG pourrait encore tout changer dans son organigramme, à commencer par le poste d’entraîneur occupé par Christophe Galtier. Cependant, et alors que Zinedine Zidane est un rêve des propriétaires qataris, le PSG pourrait recevoir une candidature surprise en la personne de Ruben Amorim.

Et si le PSG lançait une nouvelle révolution cet été après en avoir annoncé en fin de saison dernière ? En effet, le président Nasser Al-Khelaïfi affirmait au Parisien en juin 2022 vouloir mettre un terme à l’ère des strass et des paillettes au PSG en confiant les clés du projet sportif à Luis Campos en tant que conseiller football et à Christophe Galtier en tant qu’entraîneur.

Le retour de la rumeur Zidane pour la révolution annoncée au PSG

Éliminé prématurément en Ligue des champions et en Coupe de France, Christophe Galtier pourrait voir son aventure couper court au PSG à la fin de la saison. L’occasion pour la presse d’une nouvelle fois s’enflammer concernant une éventuelle nomination de Zinedine Zidane au PSG.

Ruben Amorim aimerait débarquer au PSG