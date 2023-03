Une star poussée au départ, l’OM lui lâche un improbable conseil

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Élément indispensable de Jorge Sampaoli la saison dernière, Dimitri Payet ne joue quasiment plus sous les ordres d’Igor Tudor. Interrogé à ce sujet, l’entraîneur de l’OM a reconnu que son projet de jeu ne correspondait pas aux qualités du numéro 10 à qui il recommande… une carrière d’entraîneur.

Dimitri Payet est probablement le grand perdant du changement d'entraîneur l'été dernier à l'OM. Et pour cause, le Réunionnais, indispensable dans le schéma de Jorge Sampaoli, n'est plus que remplaçant aux yeux d'Igor Tudor. Et la situation a encore empiré depuis le mercato d'hiver. Le club phocéen a effectivement recruté Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi qui privent encore plus Dimitri Payet de temps de jeu comme en témoignent ses 9 petites minutes de jeu lors des 6 dernières journées de Ligue 1. Igor Tudor reconnaît que le numéro 10 de l'OM n'est pas compatible avec son jeu, mais il lui conseille d'embrasser une carrière d'entraîneur.

Son transfert est annoncé, l'OM se frotte les mains https://t.co/J6yr4fto3T pic.twitter.com/pXnlJA9rxu — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Tudor conseille à Payet de devenir entraîneur

« Dimitri s'est très bien comporté, il a une carrière extraordinaire. Je vois qu'il aime ce club. Je ne sais pas s'il va devenir entraîneur, mais s'il le devient à mon avis il sera bon, parce qu'il regarde les matches, il est dedans, il parle à l'équipe », lance l'entraîneur de l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

«Je suis désolé de cette situation»