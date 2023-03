«Messi n’en a rien à fo**re du PSG», il balance tout

Thomas Bourseau

D’ici la fin de la saison, le dénouement du feuilleton Lionel Messi devrait être connu lui qui voit son contrat arriver à expiration. Pour Daniel Riolo, Messi n’en à rien à faire du PSG et pointe du doigt ceux qui espèrent une prolongation de contrat de l’Argentin.

La différence d’état est impressionnante voire déroutante. Au PSG, Lionel Messi semble traîner son spleen, étant très rarement vu avec le sourire aux lèvres cette semaine, hormis brièvement contre l’OM en championnat en février dernier (3-0) ou bien après son coup franc salvateur face au LOSC dans les dernières minutes de la rencontre (4-3). Avec la sélection, que ce soit à la Coupe du monde ou lors de la dernière trêve internationale, le champion du monde a du mal à dissimuler son sourire et sa joie aux entraînements et pendant les matchs.

Ça gronde pour la prolongation de contrat de Messi au PSG

Ces derniers temps, un procès est fait à Lionel Messi après ses contre-performances avec le PSG lors de la double confrontation en Ligue des champions face au Bayern Munich. Jérôme Rothen milite même pour que le PSG n’aille pas au bout de ses discussions, révélées par le10sport.com le 18 février dernier, pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Pour Daniel Riolo, Lionel Messi n’en a « rien à cirer » du PSG et qu’une éventuelle prolongation serait un non-sens pour le projet sportif du Paris Saint-Germain.

«Les supporters vont comprendre que Messi n’en a rien à cirer et que la chose à faire et de dire au revoir, merci ?»