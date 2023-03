C’est la crise au PSG, le grand patron est fixé sur son sort

Amadou Diawara

Depuis le début de l'année 2023, le PSG ne met plus un pied devant l'autre sur le plan sportif. Malgré tout, Christophe Galtier et Luis Campos sont hors de danger, du moins jusqu'à la fin de la saison. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi n'aurait rien à craindre non plus, étant assuré de conserver son rôle de président à Paris.

Ces dernières semaines, le PSG n'est pas du tout dans son assiette. Auteur d'une première partie de saison fracassante, le club de la capitale est méconnaissable depuis la reprise post-Coupe du Monde. En effet, le PSG enchaine les contre-performances et n'a plus que le titre en Ligue 1 à jouer, ayant été éliminé par le Bayern en Ligue des Champions et par l'OM en Coupe de France.

Galtier et Campos sont hors de danger

Malgré tout, Christophe Galtier et Luis Campos sont d'ores et déjà assurés de rester au PSG la saison prochaine, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, et ce, à moins d'une catastrophe en Ligue 1. En effet, le coach et le conseiller football du PSG ne seront menacés que si, et seulement si, le club parisien ne remporte pas le championnat à l'issue de cet exercice 2022-2023.

«Al-Khelaïfi est là, il n’y a rien à faire, il ne bougera pas»