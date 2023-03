PSG : Rendez-vous au sommet, Messi prend une décision fracassante

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi semblerait avoir la tête au FC Barcelone, club pour lequel il serait prêt à faire des concessions financières. Une réunion entre l’Argentin et le président du Barça aurait été programmé.

Lionel Messi pourrait-il finir par revenir au FC Barcelone ? Se sentant initialement trahi par le président Joan Laporta qui lui avait pourtant publiquement et en coulisses juré qu’il pourrait prolonger son contrat en 2021, Messi aurait été si blessé par la tournure des évènements qu’il aurait eu une certaine rancoeur envers Laporta.

Une discussion en «tête à tête» programmée entre Messi et Laporta ?

D’ailleurs, son frère Matias Messi affirmait ces dernières semaines que Lionel Messi ne reviendrait pas au FC Barcelone tant que Joan Laporta en sera le président. Et alors que son contrat au PSG arrivera à expiration à la fin de la saison et bien que le10sport.com vous confiait le 18 février dernier que des discussions avaient lieu avec le Paris Saint-Germain pour remédier à cette situation, il semblerait que Messi ait désormais la tête ailleurs… et pas n’importe où !

«Leo Messi est prêt à s'adapter à un salaire conforme à la situation du Barça»