PSG : Ils retournent leur veste pour Messi, son mercato est relancé

Thomas Bourseau

La fin du contrat de Lionel Messi se profile au PSG et il semblerait que son aventure trouve également son épilogue malgré les efforts du club pour le retenir. L’Argentin voudrait retrouver le FC Barcelone et les derniers sceptiques de son éventuel retour ne le seraient plus.

Lionel Messi soufflera sa 36ème bougie le 24 juin prochain, soit quelques jours avant la potentielle officialisation de son futur statut d’agent libre. En effet, bien que le10sport.com vous ait révélé des discussions entre le PSG et le clan Messi le 18 février dernier, il semblerait que les deux parties ne soient pas en mesure de se mettre d’accord sur la durée du contrat notamment d’après le journaliste Dominique Séverac qui s’est exprimé à ce sujet sur le plateau de L’Equipe .

Messi se dirait prêt à revenir au FC Barcelone

De quoi permettre au FC Barcelone de se mettre à rêver d’un potentiel retour de sa légende vivante partie à contrecœur à l’été 2021 pour le PSG. D’après les informations récoltées par Gerard Romero et divulguées sur la chaîne Twitch du journaliste, Lionel Messi serait prêt à faire de sérieuses concessions financières afin de permettre au Barça de l’intégrer dans ses rangs.

Le Barça a «compris que ce serait un grand coup de pouce financier»