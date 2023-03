Coup de théâtre, le PSG est largué sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Impressionnant avec l'Athletico Paranaense, Vitor Roque affole le mercato et de nombreux grands clubs européens sont intéressés. Les plus régulièrement cités sont le PSG et surtout le FC Barcelone. Mais la bataille pourrait bien être remportée par Arsenal qui a des atouts non négligeables à présenter à Vitor Roque.

Comme souvent, le Brésil sort des cracks qui affolent le mercato sur la scène européenne. Après Endrick, qui va rejoindre le Real Madrid en 2024, c'est Vitor Roque qui est au cœur de toutes les convoitises. Le jeune attaquant de l'Athletico Paranaense est ainsi annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, mais également du PSG. Néanmoins, son avenir pourrait s'écrire à Londres.

Le père de Vitor Roque est à Londres

En effet, selon les informations de SPORT , le père de Vitor Roque est actuellement dans la capitale londonienne où il doit s'entretenir avec les représentants de Chelsea et Arsenal, deux clubs qui font le forcing. Mais les Gunners semblent être les plus insistants.

Arsenal en avance dans ce dossier ?