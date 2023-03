Zidane - PSG : Cette incroyable opportunité qui relance tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que l'avenir de Christophe Galtier ne soit pas encore scellé, le PSG aurait exploré différentes pistes pour le remplacer. Plusieurs noms circulent à l'image de Zinedine Zidane, Antonio Conte ou encore José Mourinho. Mais ce dossier pourrait totalement être relancé par un homme : Pep Guardiola.

L'été dernier, le PSG a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec Mauricio Pochettino, qui a donc été démis de ses fonctions. Pour le remplacer, c'est Christophe Galtier qui a été nommé. Une surprise compte tenu fait que le nom de Zinedine Zidane était notamment cité. Mais l'ancien coach du LOSC ne convainc pas pleinement et son avenir semble déjà incertain à la tête du PSG, éliminé une nouvelle fois en huitième de finale de la Ligue des champions. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent déjà. L'Italie a notamment évoqué José Mourinho, Antonio Conte et même Roberto Mancini. Mais le rêve du Qatar semble toujours se nommer Zinedine Zidane.

Boulevard pour le PSG, Zidane est prévenu https://t.co/jTVGYWvNaW pic.twitter.com/PBRemKu3cP — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

City prépare la succession de Guardiola

Libre, l'ancien numéro 10 des Bleus pourrait se laisser tenter par une aventure au PSG, surtout après la prolongation de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Néanmoins, les dirigeants parisiens pourraient en parallèle surveiller un autre entraîneur. Et pour cause, selon les informations du Chiringuito , Manchester City prépare déjà la succession de Pep Guardiola. Ainsi, les Citizens auraient déjà contacté Luis Enrique en lui offrant un contrat des trois ans avec un salaire annuel estimé à 16M€. Les dirigeants mancuniens craignent effectivement que Pep Guardiola quitte le club à l'issue d'une saison qui pourrait voir Arsenal décrocher le titre en Premier League tandis que le Bayern Munich sera sur le chemin des Skyblues en quart de finale de la Ligue des champions.

Guardiola, un vieux rêve du Qatar