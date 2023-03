Surprise, le PSG recale Lionel Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours dans le flou concernant son avenir au PSG, Lionel Messi réclamerait deux ans de contrat afin de prolonger à Paris. Une hypothèse écartée par la direction du club de la capitale qui ne lui offrira pas plus qu'une année supplémentaire pour rester au PSG. L'étau se resserre.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne semble toujours pas savoir de quoi son avenir sera fait alors qu'un accord de principe avec le PSG était annoncé après la Coupe du monde. Et alors que les discussions se poursuivent, Dominique Séverac, journaliste du Parisien , révèle qu'il existe un gros point de désaccord entre les deux parties.

Panique au PSG, Zidane reçoit une proposition surréaliste https://t.co/p56H7XbXb0 pic.twitter.com/goOf2UEiuW — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Désaccord sur la durée du contrat

« Le PSG et Lionel Messi ne sont pas d’accord sur la durée du contrat. Le clan Messi aimerait un contrat de deux ans, Paris lui propose seulement un. Et donc ce n’est pas le même montant puisque deux ans, c’est plus cher qu’un an », explique-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.

«Messi coûte cher»