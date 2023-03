Messi se voit offrir un magnifique cadeau, le PSG va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais plus le temps passe, plus son départ du PSG semble prendre forme. Et du côté du FC Barcelone, on prépare déjà le retour de son légendaire numéro 10.

Après la Coupe du monde, remportée par l'Argentine, il ne semblait y avoir aucun doute sur l'avenir de Lionel Messi. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'Argentin avait visiblement trouvé un accord de principe pour prolonger avec le PSG. Néanmoins, rien n'est officiellement acté, et plus le temps passe, plus l'avenir de Lionel Messi semble s'écrire loin de Paris.

Le Barça réserve déjà le 10 de Fati pour Messi

Et bien évidemment, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone est le sujet du moment. Et cela semble être un réel objectif pour Joan Laporta. A tel point que selon les informations de Cristina Cubero, journaliste du Chiringuito , le Barça a déjà prévu de donner le 10 d'Ansu Fati à Lionel Messi, qui récupérerait ainsi le numéro qu'il avait laissé à son départ il y a deux ans.

Fati veut rester, mais...

Une information qui ne devrait pas faciliter à réchauffer les relations entre Ansu Fati et le FC Barcelone. Le jeune ailier joue effectivement très peu sous les ordres de Xavi ce qui crée des tensions. Et bien que le joueur veuille rester, le père d'Ansu Fati, n'a pas manqué d'exprimer son incompréhension face à cette situation, et il ne devrait pas être rassuré par l'information selon laquelle le numéro 10 de son fils est déjà promis à Lionel Messi.