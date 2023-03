Boulevard pour le PSG, Zidane est prévenu

Axel Cornic

Après l’échec de l’équipe de France, Zinédine Zidane pourrait se rattraper avec le Paris Saint-Germain, où Christophe Galtier est déjà annoncé sur le départ. L’ancien du Real Madrid n’est toutefois pas le seul candidat, puisque José Mourinho, Antonio Conte ou encore Roberto Mancini auraient également les faveurs des dirigeants du PSG.

C’est parti, faites vos jeux ! L’élimination du PSG en Ligue des Champions a lancé les grands débats et donné naissance à des multiples spéculations concernant les changements nécessaires pour relancer la machine. Forcément, un départ de Christophe Galtier est un argument qui revient régulièrement, avec plusieurs successeurs qui semblent déjà se dessiner.

Le retour du rêve Zidane ?

Il y a bien sûr Zinédine Zidane, qui avait éconduit les avances du PSG l’année dernière comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com et qui n’a toujours pas de club. La prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026 le pousse à trouver d’autres solutions et la piste parisienne pourrait finalement le tenter, même si son nom est également évoqué du côté de ses anciens clubs de la Juventus et du Real Madrid.

Mancini, la nouvelle piste surprenante du PSG

Mais les dirigeants du PSG semblent multiplier les pistes et le récent licenciement d’Antonio Conte à Tottenham a fait de lui un autre candidat crédible pour l’après-Galtier. La presse italienne a également évoqué ce mardi un intérêt du PSG pour Roberto Mancini, actuel sélectionneur de l’Italie qui n’arriverait toutefois qu’en 2024 selon La Repubblica .

Tottenham ne sera pas un obstacle