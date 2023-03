Une recette qui gagne au PSG, bis repetita au mercato ?

Thibault Morlain

Aujourd’hui, c’est Christophe Galtier qui est l’entraîneur du PSG. Mais voilà, la saison prochaine, cela pourrait bien bouger sur le banc du club de la capitale. Qui pourrait alors succéder à l’ancien technicien de Nice ? L’option Zinedine Zidane revient sans cesse, mais d’autres noms sont évoqués. Le PSG répétera-t-il alors une recette qui a déjà fonctionné ?

Encore une fois, la saison du PSG vire au fiasco et cela pourrait avoir de grosses répercussions à l’intersaison. Les regards se tournent notamment vers Christophe Galtier, l’entraîneur du club de la capitale. Après seulement une saison à Paris, il pourrait donc être remercié. Cela obligerait donc le PSG à se trouver un nouvel entraîneur et les options se multiplient.

Un entraîneur italien au PSG ?

Si on parle beaucoup de Zinedine Zidane pour être le futur entraîneur, le PSG pourrait bien prendre l’accent italien la saison prochaine. En effet, le club de la capitale penserait également à de nombreux techniciens transalpins. Il y a Antonio Conte, tout juste remercié par Tottenham, Thiago Motta, aujourd’hui à Bologne, mais aussi Roberto Mancini.

Succéder à Ancelotti

Le PSG pourrait donc avoir un entraîneur italien la saison prochaine. Celui-ci succéderait alors à Carlo Ancelotti. Et avec l’actuel technicien du Real Madrid, cela avait bien fonctionné pour le PSG. Cette expérience tentera-t-elle alors le club de la capitale de miser à nouveau sur un Transalpin ? Réponse dans les semaines à venir.