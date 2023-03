Zidane - PSG : C’est confirmé, le Qatar peut exulter

Thomas Bourseau

Bien que Zinedine Zidane cultiverait le désir de retrouver le Real Madrid, le club merengue ne se focaliserait que sur les options Mauricio Pochettino et Raul Gonzalez. De quoi permettre au Qatar de se mettre à rêver plus grand au PSG avec Zidane.

Zinedine Zidane et le PSG, c’est pour bientôt ? le10sport.com vous révélait déjà en avril 2020 que l’historique conseiller du champion du monde 98, à savoir Alain Migliaccio, militait auprès de lui pour qu’il accepte de relever le challenge Paris Saint-Germain, lui qui est pourtant originaire de Marseille. Finalement, Zidane a quitté le Real Madrid un an plus tard, et maintenant ?

Le Real Madrid dans le viseur de Zidane…

Le journaliste Rudy Galetti a confirmé un intérêt toujours existant des propriétaires qataris du PSG et de son président Nasser Al-Khelaïfi dans la journée de lundi. Pour autant, Zinedine Zidane privilégierait un retour au Real Madrid. Après avoir confié les clés de l’effectif merengue à deux reprises à Zidane, la Casa Blanca aurait cependant d’autres plans.

…Pochettino et Raul, priorités du Real Madrid