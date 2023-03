Mercato : Ejecté du PSG, il prépare un retour sensationnel

Pierrick Levallet

L'été dernier, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions d'entraîneur du PSG et a été remplacé par Christophe Galtier. Depuis, l'entraîneur argentin est sans club. Le technicien de 51 ans prend son temps pour se retrouver un banc. Et il pourrait reprendre du service très prochainement, et au sein d'un projet qu'il connaît très bien.

L’été dernier, Mauricio Pochettino n’a pas été conservé par le PSG. L’Argentin a sans doute été victime de son élimination précoce face au Real Madrid en Ligue des champions. Le club de la capitale a donc misé sur Christophe Galtier pour le remplacer. Mais alors que le technicien français fait face à quelques difficultés dans la capitale, Mauricio Pochettino prend son temps pour son avenir.

Depuis le PSG, Pochettino est sans club

Depuis l’été dernier, Mauricio Pochettino est sans club. L’Argentin a été annoncé dans de nombreux clubs au cours des derniers mois, comme Chelsea ou encore le Real Madrid. Mais pour le moment, l’entraîneur de 51 ans n’a pas retrouvé de banc. Il pourrait néanmoins se laisser convaincre par un projet qu’il connaît déjà très bien.

Tottenham réclame son retour