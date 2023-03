Transferts - PSG : Une offre est partie pour cette star

Thomas Bourseau

À l’image de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG semble être emballé par l’idée d’accueillir Marcus Rashford et aurait même soumis une belle offre contractuelle, ignorée par l’Anglais. Pour autant, le dossier ne serait pas fermé à Paris.

Marcus Rashford figurerait dans les petits papiers du PSG depuis quelque temps. D’ailleurs, le président Nasser Al-Khelaïfi affirmait en interview pour Sky Sportsen décembre dernier dans le cadre de la Coupe du monde au Qatar que le PSG avait initié des discussions afin de tenter de recruter l’international anglais.

Le PSG a dégainé une offre juteuse pour Rashford, en vain

Et les négociations en question remonteraient à l’été 2022 selon The Athletic , moment où le nom de Marcus Rashford revenait avec insistance du côté du PSG pour le remplacement d’Arnaud Kalimuendo parti au Stade Rennais. Le Paris Saint-Germain se serait fait recaler par Manchester United pour Marcus Rashford et ce, bien qu’il ne lui restait à l’époque qu’une année de contrat et qu’une offre salariale hebdomadaire de 455 000€ avait été dégainée.

Rashford toujours pas prolongé, le PSG reste à l’affût