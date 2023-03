Tudor, Messi, Payet… Toutes les infos mercato du 28 mars

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

OM : La Juventus vise Igor Tudor

Auteur d'une saison convaincante sur le banc de l'OM, Igor Tudor risque d'être courtisé cet été alors qu'une grande valse des entraîneurs se prépare en Europe. Selon les révélations de Tuttosport , la Juventus Turin se prépare déjà à l'éventuel départ de Massimiliano Allegri, et Tudor serait alors l'option prioritaire pour venir diriger le club bianconero l'an prochain. Pour rappel, le Croate a longtemps porté les couleurs de la Juve durant sa carrière de joueur (1998-2007) et a même été l'adjoint d'Andrea Pirlo sur le banc. Autant d'atouts qui font de l'entraîneur de l'OM la piste prioritaire.



PSG : Barcelone prépare tout pour le retour de Messi

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi pourrait finalement s'en aller libre pour retourner du côté du FC Barcelone. The Athletic fait le point sur l'avancée du dossier, et annonce que la direction du club catalan a déjà prévu son offre pour rapatrier Messi : une réduction salariale de l'ordre de 10M€ par an, et seules les commissions seraient revues à la hausse en cas de retour de l'international argentin. Par ailleurs, alors qu'une perte colossale de 90M€ se profile avec la délocalisation des matchs loin du Camp Nou pour cause de rénovation, le Barça compte sur ce retour de Lionel Messi pour enflammer les socios.



Payet a tranché pour son avenir à l'OM

Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OM et malgré son statut très particulier de capitaine remplaçant, Dimitri Payet n'envisage aucunement de changer d'air. Selon les révélations de La Provence , le numéro 10 marseillais n'a pas l'intention de partir cet été, et Pablo Longoria devra donc composer avec Payet encore un an.



Enzo Le Fée annonce son transfert

Indispensable au sein du FC Lorient où son contrat court jusqu'en 2024, Enzo Le Fée a notamment été annoncé dans le viseur de l'OM ces derniers mois. Et dans un entretien accordé au Télégramme , le milieu de terrain de 23 ans annonce son départ des Merlus en fin de saison : « Oui, c’est le moment pour moi de partir. J’ai un lien forcément particulier avec ce club et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue. Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient. Sinon, je serai libre de m’engager n’importe où l’hiver prochain, à moins de six mois de la fin de mon contrat », indique Le Fée. Reste à savoir si l'OM sera sur le coup.



Mourinho dans la short-list du PSG