Malaise avec une star, l'OM tente un transfert risqué

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2024, Dimitri Payet vit une saison plus que compliquée sous les ordres d'Igor Tudor, au point qu'il ne soit plus du tout utilisé depuis quelques matches. Une situation qui jette bien évidement un froid sur son avenir. Et alors que l'OM ne serait pas opposé à son départ, le capitaine marseillais quant à lui n'est pas de cet avis.

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Dimitri Payet. Homme de base de Jorge Sampaoli la saison dernière, le numéro 10 de l'OM n'est que remplaçant dans l'esprit d'Igor Tudor dont le projet de jeu ne correspond pas aux qualités de l'ancien Stéphanois. Ainsi, cette saison, Dimitri Payet n'a été titularisé quà 10 reprises sur les 35 matches disputés par l'OM. Mais surtout, il est resté sur le banc lors des six dernières journées de Ligue 1, se contentant de neuf minutes lors de la lourde défaite contre le PSG (0-3). Une situation qui devrait avoir un impact sur son avenir.

L'OM recrute un «grand joueur», il confirme https://t.co/DswC1Ajm6E pic.twitter.com/ZqCKalpc4s — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

L'OM ne serait pas opposé à son départ

Et pour cause, selon les informations de La Provence , bien que son salaire ait été revu à la baisse lors de sa dernière prolongation de contrat, ses revenus ne sont plus du tout en adéquation avec son rendement et son rôle dans l'effectif. Par conséquent, l'avenir de Dimitri Payet va forcément devenir un sujet, et le quotidien régional assure qu'au sein du club, lorsqu'il s'agit d'évoquer ce sujet, on botte en touche, rappelant simplement qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Il faut dire que le sujet est épineux.

Payet veut rester