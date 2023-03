En discussion avec le PSG, il dévoile les plans pour le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a indiqué dans la presse espagnole qu’il souhaitait prolonger les contrats de Lionel Messi et Sergio Ramos, Jérôme Rothen estime que le président du PSG bluffe, s’appuyant sur certaines discussions avec la direction parisienne. Un moyen, selon lui, pour le dirigeant qatari de ne pas démobiliser les troupes en vue de la fin de saison.

Interrogé par Marca , Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir qu’il souhaitait conserver Lionel Messi et Sergio Ramos, arrivant tous les deux en fin de contrat. « Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons, comment nous assurer que nous pouvons continuer. Nous ne ferons pas d'erreurs. Au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les jeunes et le talent que nous avons pour l'avenir. C'est une des transformations que nous menons au club », a indiqué le président du PSG. Pourtant, les deux anciens joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid sont loin de faire l’unanimité auprès des supporters et des observateurs, estimant que l’heure est venue pour eux de plier bagage, afin de permettre au PSG de mettre en place un nouveau projet. Une sortie à laquelle ne croit pas Jérôme Rothen.

« Je reste persuadé qu’il a une autre stratégie »

« C’est sûr que ça fait froid dans le dos quand tu lis tout l’article de Nasser Al-Khelaïfi dans Marca. Après, je reste persuadé qu’il a une autre stratégie, qu’il y a beaucoup de com’ ici. On est en cours de saison, il y a un titre à aller chercher, et il est très important pour le PSG car aucun club français n’a été champion onze fois. Après, une fois qu’ils auront assuré le titre, peut-être qu’il aura une communication différente, car il y a des joueurs à ne pas démobiliser aujourd’hui. (…) Je pense qu’ils ne veulent pas les conserver, ça c’est ma vérité, ce que je ressens. Ça se voit par rapport au club, ce qu’ils font, à l’investissement, et surtout au coût », confie Jérôme Rothen dans son émission sur RMC .

« Si jamais Ramos, Messi et d’autres prolongent, ça veut dire que le projet n’est pas celui dont on m’a parlé dans certaines discussions privées »