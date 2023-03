Un sacrifice attendu au PSG pour boucler un gros coup

Axel Cornic

Le mercato estival du Paris Saint-Germain s’annonce mouvementé et plusieurs gros coups sont déjà annoncés. C’est le cas avec Adrien Rabiot, qui après avoir quitté le club de la capitale en mauvais termes en 2019, pourrait bien faire son grand retour. Une opération totalement validée par Jérôme Rothen... mais à une condition !

Véritable symbole de la formation parisienne, Adrien Rabiot a décidé de s’expatrier en 2019, avec un départ en fin de contrat à la Juventus. Pas vraiment de quoi ravir ses dirigeants, qui pourraient toutefois se rattraper quatre ans après avec un retour assez inattendu.

Messi est incité à quitter le PSG, son entourage confirme https://t.co/tuB90ewX1x pic.twitter.com/JPw0DCGtYI — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Un nouveau Rabiot ?

Car si la Juventus souhaite le prolonger et que la Premier League lui fait les yeux doux, Rabiot serait également dans le viseur de son ancien club. Le PSG pourrait faire d’une pierre deux coups en recrutant un joueur très performant depuis deux ans, mais également un membre solide de l’équipe de France de Didier Deschamps.

« Autant on a pu le critiquer à la fin à Paris où il était souvent dans la nonchalance, autant là... »

Pour Jérôme Rothen, le retour d’Adrien Rabiot serait une très bonne idée pour le PSG. « Je pense que c’est une bonne opération. Autant on a pu le critiquer à la fin à Paris où il était souvent dans la nonchalance, autant là depuis maintenant plus d’un an et peut-être même deux ans c’est changement d’état d’esprit » a expliqué l’ancien du PSG, dans son émission Rothen s'enflamme . « C’est le meilleur à la Juve, c’est quasiment le joueur le plus régulier en équipe de France au milieu, donc oui c’est une bonne affaire ».

« Je pense qu’Adrien Rabiot a besoin d’avoir des gens dans le vestiaire avec une personnalité différente, mais très professionnel »