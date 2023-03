Le PSG l’a éjecté, il évoque son grand retour

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec la Juventus Turin où une prolongation semble désormais peu probable, Adrien Rabiot pourrait donc s’en aller libre. Le PSG est annoncé sur les traces de son ancien titi depuis plusieurs semaines, et ce dernier se livre sans détour sur un éventuel retour au Parc des Princes cet été.

Adrien Rabiot et le PSG, l’histoire peut-elle vraiment repartir de plus belle ? Le milieu de terrain de 27 ans avait claqué la porte de son club formateur en 2019 au terme d’un long feuilleton et d’un divorce délicat, lui qui avait été écarté de l’équipe première du PSG pour avoir refusé d’y prolonger son contrat.

Le PSG discute avec Rabiot

Mais comme l’a récemment révélé Média Foot, le PSG échangerait de manière intensive avec l’entourage de Rabiot depuis un bon moment maintenant, et ce dossier serait même « très chaud » pour cet été. En clair, l’international français pourrait revenir libre au PSG, quatre ans après son départ tumultueux.

« Je laisse les options ouvertes »