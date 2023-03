Un joueur fait «rêver», le PSG va sérieusement le regretter

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bénéficiant de peu de temps de jeu au PSG, Xavi Simons a décidé de ne pas prolonger son contrat et s'est ainsi engagé libre au PSV Eindhoven où il explose littéralement depuis le début de saison. D'ailleurs, vu des Pays-Bas, l'ancien joueur de La Masia du FC Barcelone impressionne au point de faire «rêver» Boudewijn Zenden.

L'été dernier, le PSG semble proche d'un accord avec Xavi Simons pour une prolongation de contrat. Mais alors qu'il n'a jamais réellement eu sa chance sous les ordres de Mauricio Pochettino, le jeune néerlandais a décidé de quitter le club malgré le changement d'entraîneur. C'est ainsi qu'il s'est engagé au PSV Eindhoven, et compte tenu de la saison qu'il réalise, Xavi Simons a probablement fait le bon choix. Avec 13 buts et 7 passes décisives en Championnat, il s'est clairement révélé cette saison, au point d'impressionner Boudewijn Zenden.

«Xavi Simons fait rêver les gens avec sa façon de jouer»

Dans les colonnes de L'EQUIPE , l'ancien ailier de Liverpool et de l'OM est effectivement interrogé sur l'existence d'un futur Mbappé aux Pays-Bas. Et s'il considère que c'est impossible de trouver l'égal de l'attaquant du PSG, Boudewijn Zenden cite tout de même Xavi Simons : « C'est vraiment spécial de le voir jouer, c'est extraordinaire ce qu'il fait avec sa puissance, ses débordements, ses buts, ses passes décisives, c'est vraiment quelqu'un qui porte l'équipe. Chez nous, ce n'est pas le même style de joueur, bien sûr, mais il y a quand même un jeune de 19 ans que vous connaissez bien en France et qui fait la différence, Xavi Simons, qui fait rêver les gens avec sa façon de jouer »

Le PSG prêt à le rapatrier pour 12M€ ?