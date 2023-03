Il dénonce une grave erreur, le PSG court à la catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma n'a pas totalement convaincu et se montre irrégulier. Invité à commenter le niveau de l'international italien, Fabien Barthez n'est pas tendre et s'inquiète même pour le PSG. Le champion du monde 1998 regrette qu'on se focalise trop sur les gardiens de grande taille.

Durant l'été 2021, le PSG n'a pas voulu laisser passer l'opportunité qui se présentait avec Gianluigi Donnarumma. Il faut dire que le portier italien voyait son contrat à l'AC Milan prendre fin. Néanmoins, depuis sa signature, il peine à convaincre comme le souligne Fabien Barthez, assez cash à ce sujet.



Mercato : Le PSG prêt à prendre une décision retentissante pour Messi ? pic.twitter.com/f5aqOIBpnk — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Barthez n'est pas convaincu par Donnarumma

« L'essentiel chez un gardien est d'amener de la confiance et de l'efficacité. Prenez Anthony Lopes. Il mesure 1,84 m, mais, sans lui, Lyon jouerait le maintien. A contrario, Donnarumma fait près de 2 m et ne fait pas une année exceptionnelle au PSG. Son but encaissé contre le Bayern à l'aller illustre les qualités et les défauts d'un gardien de sa taille. Sur le but de Coman, le problème ne vient pas de son temps de réaction, mais de sa technique. Elle n'a pas été la bonne. Il aurait dû mettre le pied au lieu de vouloir sortir le ballon avec la main. Un gardien plus petit, avec davantage d'instinct et de technique, aurait pu l'arrêter », lance le champion du monde 1998 dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.

«On est en train de commettre une énorme erreur»