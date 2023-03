Mercato - PSG : Un piège reste ouvert dans le dossier Messi

Alexandre Higounet

Interrogé dans les médias espagnols, Jordi Alba, l’ancien coéquipier de Lionel Messi à Barcelone, a laissé grande ouverte la perspective que l’attaquant argentin prolonge au Paris Saint-Germain. Pour le club de la capitale, qui doit renforcer en profondeur son effectif, cette hypothèse constitue aujourd’hui un piège. Explication.

Interrogé au cours d’une émission espagnole, Viajando con Chester , sur le départ de Lionel Messi du Barça, mais également sur son avenir, Jordi Alba s’est exprimé sans détour, tout d’abord sur les conditions de son départ en 2021 : « Mes sensations lors du départ de Messi ? Très mal. Je me souviens que le jour où il a annoncé qu'il partait, je lui avais parlé le matin. Il était venu d'Ibiza à Barcelone et m'avait dit qu'il allait continuer. J'étais avec ma femme à la maison et quand j'ai vu la nouvelle, je n'y ai pas cru. J'ai été choqué pendant deux minutes. C'était un moment difficile. Nous avons une relation magnifique. Je l'ai appelé et il m'a dit que ce n'était plus possible. Je ne peux pas rentrer dans les détails, car la réalité n'est connue que du club et de lui. Nous n'en avons plus reparlé, car je sais qu'il a passé un très mauvais moment quand il a dû partir ».

« Il est heureux au PSG »

Puis, Jordi Alba s’est exprimé sur l’hypothèse d’un retour Messi au Barça cet été, son contrat avec Paris prenant fin : « Son retour à Barcelone ? Je ne sais pas. On n'en a pas parlé, il a un contrat avec le PSG et on n'en a pas parlé. Je pense que ce serait bien pour le club et pour lui. Il est maintenant heureux à Paris. La première année, il ne s'est pas bien amusé, il a eu du mal à s'adapter, mais maintenant il va bien ».

Toute stratégie de recrutement avec la MMN échouera

Les mots de Jordi Alba laissent clairement ouverte l’hypothèse que Messi reste au PSG. Il faut dire que l’Argentin en a la possibilité, puisqu’il dispose d’une option pour prolonger d’un an. Pour Paris, cette perspective constitue désormais un piège. Messi n’a plus un apport sportif en rapport avec son coût XXL. Pour bâtir un effectif cohérent et supérieur en qualité, le club de la capitale doit mettre un terme à la MMN, et donc laisser partir Messi sachant que Neymar est invendable. Toute stratégie de recrutement fondée sur le maintien de la MMN ne pourrait aboutir qu’au même résultat que cette année car le PSG n’aurait pas la marge financière pour bâtir un effectif véritablement rehaussé en qualité.