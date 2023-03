PSG : Poussé vers la sortie, Messi prend une décision fracassante

Thomas Bourseau

Bien qu’il ait initialement refusé de revenir au FC Barcelone à cause de la présence du président Joan Laporta, Lionel Messi reviendrait sur sa décision selon la presse espagnole. L’attaquant du PSG aimerait retrouver le Camp Nou

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 18 février dernier, Lionel Messi et son entourage sont en pourparlers avec le PSG pour prolonger son contrat qui arrivera à expiration à l’issue de la saison. Néanmoins, ces dernières semaines et notamment avec l’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich, la donne s’inverserait petit à petit et beaucoup souhaitent le départ de Lionel Messi du PSG comme Jérôme Rothen ou l’éditorialiste Daniel Riolo notamment.

La presse espagnole lâche une bombe pour Messi

De son côté, Lionel Messi réfléchirait également sérieusement à ne pas poursuivre sa carrière au PSG. D’après la Rac1 , le septuple Ballon d’or serait même prêt à revenir sur sa position initiale qui était de ne pas contempler l’idée d’un retour au FC Barcelone tant que Joan Laporta en serait le président, lui qui lui a fait des promesses non tenues.

Messi veut revenir à Barcelone pour deux raisons