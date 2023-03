Mercato : Prêt à retourner sa veste, Messi attend le feu vert

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi serait prêt à revenir sur sa position concernant un retour au FC Barcelone, éventualité qu’il apprécierait désormais malgré la présence du président Joan Laporta. Cependant, le dossier ne serait pas avancé.

Entre Lionel Messi et le FC Barcelone, l’histoire d’amour a mal tourné. Un an après avoir fait le forcing en août 2020 pour partir libre de tout contrat grâce à une clause de résiliation qui figurait dans son bail au Barça , Messi quittait le club de sa vie en pleurs en août 2021 en raison de l’incapacité du FC Barcelone à assumer une prolongation de contrat financièrement parlant.

La rancœur de Messi se serait évaporée

Parti dans la foulée pour le PSG, Lionel Messi aurait tenu une certaine rancœur envers Joan Laporta, le président du FC Barcelone lui ayant fait la promesse de le conserver que ce soit publiquement ou en privé. Et alors que Laporta s’est repenti à l’été 2022 en affirmant souhaiter que Lionel Messi revienne au FC Barcelone après son aventure au PSG, La Pulga ne serait plus contre.

Messi veut revenir au Barça, pas de discussions en cours