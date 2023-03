Mercato : Le Qatar a tranché pour Messi, le PSG se rate

Thomas Bourseau

Contractuellement lié au PSG jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi fait chavirer les coeurs au FC Barcelone. Pour autant, le Qatar monte au créneau en coulisse pour que Messi reste, mais le PSG a grillé son premier joker selon la presse anglaise.

Lionel Messi restera-t-il au PSG ? Le contrat de La Pulga prendra fin à l’issue de la saison et à ce jour, comme le10sport.com vous l’a annoncé le 18 février dernier, les discussions se poursuivent entre les deux parties pour trouver un terrain d’entente au sujet d’une prolongation du bail de Messi. En parallèle, le FC Barcelone s’est montré ouvert à un retour du septuple Ballon d’or par le biais du président Joan Laporta, de l’entraîneur Xavi Hernandez et des ex-coéquipiers de Messi que sont Ronald Araujo et Sergi Roberto. Et maintenant ?

Le Barça en rêve, le Qatar pose les bases pour Messi

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone saurait qu’en raison du plafond financier instauré en Liga et des limites financières du club culé, le retour de Lionel Messi serait utopique à ce stade. Néanmoins, si Messi faisait part de sa volonté de revenir, le FC Barcelone travaillerait sur une issue positive. Mais en parallèle, le Qatar monterait au créneau. D’après MD , les propriétaires du PSG feraient de la prolongation de contrat de Lionel Messi une priorité absolue et ne toléreraient aucun échec à ce sujet.

PSG : Messi en plein doute, un contrat en or massif lui est promis https://t.co/LfJx4H50pR pic.twitter.com/mmU7cqkOEJ — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Campos a plombé son rendez-vous avec Messi