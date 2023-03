Surprise, Lionel Messi a lâché une bombe en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait au PSG. Cependant, auprès de ses proches, mais également du FC Barcelone, l'Argentin aurait annoncé son intention de quitter le club de la capitale à l'issue de la saison.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Lionel Messi devrait être décidé. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève en juin prochain et pour le moment il n'a toujours pas prolongé ce qui jette un froid sur son avenir. Néanmoins, en privé, l'Argentin aurait déjà vendu la mèche sur son futur.

Mercato - PSG : Messi est poussé dehors, le Qatar s’en mêle https://t.co/eOZF5CUDDy pic.twitter.com/P76t0rz4yX — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Messi aurait annoncé qu'il prolongerait pas au PSG

En effet, selon les informations de Gerard Romero, Lionel Messi a dit à son entourage après la victoire à la Coupe du monde qu'il ne prolongerait pas au PSG. D'après le journaliste espagnol, dont les informations ont été divulguées sur sa chaîne Twitch Jijantes FC . La famille de Messi souffrirait à Paris et lors des retours à Barcelone trop court à leur goût.

Un retour au Barça dans les tuyaux ?