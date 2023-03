PSG : Messi a un rêve sur le mercato, il va être brisé

Amadou Diawara

D'après la presse espagnole, Lionel Messi rêverait de faire son retour au FC Barcelone à la fin de la saison. Toutefois, le numéro 30 du PSG - qui est sous contrat jusqu'au 30 juin - ne devrait pas voir son souhait être exaucé. En effet, le Barça aurait peu de chances de rapatrier la Pulga.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi est en pourparlers avec sa direction pour prolonger. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février.

Leo Messi discute avec le PSG pour prolonger

Toutefois, le PSG ferait mieux de se méfier du FC Barcelone pour Leo Messi. En effet, à en croire les dernières informations de Joan Fontes, Joan Laporta aurait présenté ses excuses à la Pulga , avec qui il était en froid depuis leur séparation difficile à l'été 2021. Et alors que tout serait rentré dans l'ordre avec son ancien président, Lionel Messi rêverait désormais de faire son retour Barça d'après le journaliste espagnol. Mais heureusement pour le PSG, le rapatriement de l'Argentin en Catalogne ne devrait pas se concrétiser.

Un retour au Barça difficilement imaginable pour Messi